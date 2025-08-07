spot_img
    Actualitate

    Viroză între copiii aflați într-o tabără la Târgu Jiu!

    Stoica Anamaria
    Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare că a fost nevoită să-și ia fiica din tabără, urmare a unor cazuri de viroză semnalate printre copiii participanți. Pentru asta, vedeta a mers, astăzi,  de urgență la Târgu Jiu.

    Fiica lui Petre Roman a fost nevoită să își schimbe planurile pe ultima sută de metri și să pornească de urgență la drum spre Târgu Jiu, din grijă pentru fiica sa, Isabela. Vedeta a anunțat situația printr-un mesaj postat pe Instagram, unde a explicat ce a determinat-o să reacționeze atât de rapid.

    Isa se afla într-o tabără organizată în Târgu Jiu, însă mai mulți copii din grup au început să prezinte simptome de viroză. Deși fiica Oanei nu a acuzat nicio stare de rău, vedeta a decis să nu riște și să o aducă acasă cât mai repede.

    „Trebuie să plec să o iau pe Isa din tabără. Ea nu a făcut nimic, dar au fost probleme cu o viroză printre copii. Se mai întâmplă, dar mă duc să o iau”, a transmis Oana Roman pe Instagram. Cu toate că drumul nu a fost planificat, Oana a dat dovadă de promptitudine și a pus sănătatea fiicei sale pe primul loc. „Am un drum de făcut până la Târgu Jiu, dar totul va fi bine. Noroc că am prieteni acolo care au preluat-o deja”, a adăugat

     

