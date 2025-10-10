Aparegio extinde rețele de apa și canalizare în Târgu Jiu

Aparegio Gorj continuă investițiile necesare modernizării rețelelor de apă și canalizare din aria de operare. O atenție deosebită o are operatorul pentru dezvoltarea municipiul Târgu-Jiu și o confirmă faptul că în paralel cu contractul de lucrari CL 6 Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Jiu-zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, în următoarea perioadă se vor demara și lucrările la partea de Nord-Est prin contractul CL3 “Executie retele de apa si canalizare în Târgu Jiu – Zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”. La această dată, se desfășoară procesul de licitație și atribuire a contractului, urmând ca după finalizarea acestei etape să înceapă următoarele lucrări:

 Rețea de distribuție apă potabilă

 Reabilitare conducta magistrală pe tronsonul semnal Iezureni – Casa de cultură Traian

 Reabilitare și optimizare conducte de distribuție principale

 Reabilitare și optimizare conducte de distribuție secundare

 Extindere rețea de distribuție în cartierul Narciselor

 Cămine de sectorizare pe rețeaua de distribuție existentă

 Rețea de canalizare menajeră

 Reabilitare rețea de canalizare menajeră

 Extindere rețea de canalizare menajeră

 Stații noi de pompare pentru transportul apelor uzate și conducte de refulare

Durata contractului de executie este de 823 zile/27 de luni (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).

CL3 “Executie retele de apa si canalizare în Târgu Jiu – Zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” face parte din proiectul Programul Operational Infrastructura Mare – POIM

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor/Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.