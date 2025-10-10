Aparegio extinde rețele de apa și canalizare în Târgu Jiu

Aparegio Gorj continuă investițiile necesare modernizării rețelelor de apă și canalizare din aria de operare. O atenție deosebită o are operatorul pentru dezvoltarea municipiul Târgu-Jiu și o confirmă faptul că în paralel cu contractul de lucrari CL 6 Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Jiu-zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, în următoarea perioadă se vor demara și lucrările la partea de Nord-Est prin contractul CL3 “Executie retele de apa si canalizare în Târgu Jiu – Zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”. La această dată, se desfășoară procesul de licitație și atribuire a contractului, urmând ca după finalizarea acestei etape să înceapă următoarele lucrări:
Rețea de distribuție apă potabilă
Reabilitare conducta magistrală pe tronsonul semnal Iezureni – Casa de cultură Traian
Reabilitare și optimizare conducte de distribuție principale
Reabilitare și optimizare conducte de distribuție secundare
Extindere rețea de distribuție în cartierul Narciselor
Cămine de sectorizare pe rețeaua de distribuție existentă
Rețea de canalizare menajeră
Reabilitare rețea de canalizare menajeră
Extindere rețea de canalizare menajeră
Stații noi de pompare pentru transportul apelor uzate și conducte de refulare
Durata contractului de executie este de 823 zile/27 de luni (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).
CL3 “Executie retele de apa si canalizare în Târgu Jiu – Zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” face parte din proiectul Programul Operational Infrastructura Mare – POIM
Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor/Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.