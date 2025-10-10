spot_img
    Virgil Popescu: Ministrul care a sacrificat Gorjul pe altarul tranziției verzi

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, rămâne în memoria publică drept oficialul care a refuzat să apere interesele energetice ale României într-un moment de criză profundă. În loc să susțină regiunile dependente de producția pe cărbune, Popescu a promovat o tranziție verde accelerată, fără consultări, fără renegocieri și fără viziune.

    Politica sa a fost una clară: accelerarea tranziției verzi, cu orice preț, inclusiv cu prețul închiderii unor capacități energetice vitale, fără niciun fel de renegociere cu Comisia Europeană, fără dialog, fără empatie față de regiunile dependente de industria minieră. Două interpelări parlamentare ale deputatului Mihai Weber, președintele PSD Gorj, adresate lui Popescu în 2022, au scos la iveală o poziție inflexibilă și lipsită de viziune. În aprilie 2022, deputatul Weber întreba dacă este posibilă o regândire a măsurii de închidere a exploatărilor miniere, având în vedere criza energetică și conflictul din Ucraina. Răspunsul lui Popescu a fost sec și categoric: „Ministerul Energiei nu intenționează să inițieze un dialog cu Comisia Europeană pentru modificarea/decalarea termenelor de închidere a grupurilor energetice, respectiv a carierelor miniere din cadrul CE Oltenia”.

    Sursa foto: Gorjonline.ro

    Mai mult, în octombrie 2022, Weber a revenit cu o întrebare privind renegocierea capitolului Energie din PNRR. Popescu a răspuns cu aceeași rigiditate: „Ministerul Energiei va face propuneri pentru accelerarea tranziției verzi (…) În acest moment nu este posibilă renegocierea întregului capitol privind energia”.

    Sursa foto: Gorjonline.ro

    Virgil Popescu nu doar că a refuzat orice tentativă de dialog, dar a promovat public ideea că energia pe cărbune este „cea mai scumpă formă de energie”. Într-un context în care prețurile la gaze naturale explodau, iar dependența de importuri devenea o vulnerabilitate strategică, fostul ministru a ales să închidă ochii și să urmeze orbește o agendă europeană, fără adaptare la realitățile românești.

    Astăzi, România se află în fața unei decizii cruciale. Cu planul de restructurare revizuit pe masă și cu speranța unui răspuns favorabil din partea Comisiei Europene, autoritățile încearcă să repare ce s-a stricat în mandatul lui Popescu. În cazul unui răspuns nefavorabil, CEO riscă să fie închis, mii de locuri de muncă sunt în pericol, iar securitatea energetică a țării este fragilizată.

    În tot acest haos, un lucru este cert: lipsa de viziune, de curaj și de responsabilitate politică a fostului ministru Virgil Popescu a pus în pericol nu doar o companie, ci o întreagă regiune. Gorjul, odinioară pilon al energiei românești, este astăzi o victimă a unei politici care a ignorat complet nevoile locale și a preferat să urmeze directivele europene fără discernământ.

    Virgil Popescu rămâne în memoria publică drept ministrul care a întors spatele cărbunelui, care a refuzat dialogul, care a ignorat criza energetică și care a contribuit decisiv la prăbușirea unui sector strategic. Actualul ministru încearcă să salveze ce se mai poate.

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
