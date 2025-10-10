spot_img
    Actualitate

    Construcții ilegale în zone de protecție ale monumentelor istorice

    Poliția Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții, Protecția Mediului și Organizare a efectuat în perioada 01 ianuarie – 01 octombrie 2025, mai multe verificări în urma cărora a constatat săvârșirea a 12 fapte de natură penală privind executarea de lucrări de construcții în zone de protecție ale monumentelor istorice, fără autorizație de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia.

    „Toate cele 12 cazuri au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru efectuarea de cercetări, cu propunerea de oprire temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal, după cum urmează:

    În Zona Construită Protejată a Ansamblului Monumental Brâncuși (Cod LMI GJ-III-a-A-09465; Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: cod 1473-2024) – au fost constatate 4 (patru) fapte de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ”Cruce de Piatră” (Cod LMI GJ-IV-m-B-09480) – au fost constatate 2 (două) fapte de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Memorială Iosif Keber” (Cod LMI GJ-IV-m-B-09479) – a fost constatată o faptă de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Niculescu” (Cod LMI GJ-II-m-B-09194 ) – a fost constatată o faptă de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Pâinişoară” (Cod LMI GJ -II – m – B -09195) – a fost constatată o faptă de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ” Biserica „Sf. Nicolae”, (Cod LMI GJ-II-m-B-09165) – a fost constatată o faptă de natură penală;

    În zona de protecție a monumentului istoric ”Școala Normală” (Cod LMI GJ-II-m-B-09179) – au fost constatate 2 (două) fapte de natură penală”, transmite Poliția Locală.

    Oficialii transmit că tipurile de lucrări executate au dus la:
    Modificarea regimului de înălțime a construcțiilor;
    Extinderi și mansardări realizate fără autorizație de construire;
    Nerespectarea soluțiilor constructive aprobate prin documentația tehnică ce a stat la baza emiterii autorizației de construire;
    Alterarea fațadelor istorice prin închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC/termopan;
    Construirea de structuri noi (anexe, garaje, terase masive) în zona de protecție, fără autorizație de construire;
    Închideri perimetrale cu materiale neconforme executate fără autorizație de construire
    „Potrivit articolului 24, litera a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aceste fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”, se mai arată în comunicatul transmis.

