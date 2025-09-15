spot_img
    Actualitate

    Aparegio Gorj deschide Laborator de Metrologie modern pentru verificarea contoarelor de apă rece în Târgu Jiu

    Aparegio Gorj deschide Laborator de Metrologie modern
    Sursa foto: Aparegio

    Aparegio Gorj face un pas important spre modernizarea serviciilor de apă și digitalizare, prin inaugurarea Laboratorului de Metrologie cu stand de verificare pentru apometre de apă rece Dn 15÷50.

    Noua investiție, în valoare de 1.864.231,46 lei fără TVA, a fost finanțată integral de operator și a presupus achiziția standului de verificare metrologică a contoarelor de apă rece, dar și construirea sediului laboratorului situat pe strada Vasile Alecsandri nr. 2, Târgu Jiu.

    În prezent, laboratorul se află în proces de autorizare, iar în viitorul apropiat urmează să fie acreditat și de RENAR. Acesta va facilita verificarea corectă a contoarelor de apă, aducând beneficii atât pentru operator, cât și pentru utilizatori.

    Investiția este o continuare a proiectului de digitalizare implementat de Aparegio Gorj, care include montarea de contori inteligenți și echipamente software pentru eficientizarea managementului pierderilor de apă.

    Prima etapă de lucru a noului laborator va fi verificarea metrologică a celor aproximativ 7.000 de apometre demontate de pe branșamentele abonaților, urmând ca aparatele conforme să fie reintroduse în sistem.

    Astfel, Aparegio Gorj consolidează transparența și corectitudinea în facturarea consumului, contribuind la creșterea încrederii clienților și la o gestionare mai eficientă a resurselor de apă în municipiul Târgu Jiu.

