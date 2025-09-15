Profesorii din Bărbătești au preferat să le predea elevilor, în locul protestelor

Profesorii din școlile aflate în administrarea comunei Bărbătești au ales să își concentreze eforturile asupra procesului educațional și predării către elevi, în loc să participe la proteste. Cadrele didactice au menționat că, deși nu ignoră solicitările colegilor lor și înțeleg motivațiile acestora, prioritatea principală rămâne asigurarea continuității actului educațional, pentru a preveni eventualele întârzieri sau perturbări în desfășurarea orelor.

Drept urmare, în toate unitățile școlare din comuna Bărbătești, orele se desfășoară conform programului stabilit, fără întreruperi sau modificări.

În paralel, autoritățile locale și conducerea unităților școlare au implementat măsuri astfel încât activitatea didactică să nu fie afectată. Elevii și cadrele didactice beneficiază de facilități corespunzătoare, inclusiv toalete funcționale în interiorul clădirilor, precum și săli de clasă dotate corespunzător, astfel încât procesul de predare și învățare să se desfășoare în condiții optime.

Primarul comunei Bărbătești, Adrian Mangu, a precizat că toate unitățile de învățământ sunt pregătite corespunzător pentru perioada sezonului rece. În vederea asigurării unei încălziri eficiente, au fost verificate toate centralele pe gaze utilizate pentru producerea agentului termic, iar întreaga infrastructură necesară menținerii unui mediu confortabil în școli a fost supusă unor controale tehnice. Aceste măsuri au fost implementate cu scopul de a garanta un climat sigur și adecvat pentru elevi și personalul didactic, indiferent de condițiile meteorologice externe.

Astfel, printr-o abordare coordonată între autoritățile locale și personalul școlilor, procesul educațional din comuna Bărbătești continuă fără întreruperi, punând accent pe siguranța și confortul elevilor, precum și pe menținerea standardelor educaționale.