    Eveniment

    Accident cu victime pe Defileul Jiului

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Un accident rutier soldat cu victime a avut loc pe Defileul Jiului. Un șofer a pierdut controlul volanului într-o curbă și a pătruns pe contrasens.

    „La data de 14 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Defileul Jiului, rezultând vătămarea corporală a unei persoane.

    Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 55 de ani, din comuna Bănița, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, din direcția Bumbești-Jiu către Petroșani, într-o curbă periculoasă la dreapta, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de apelantul în vârstă de 34 de ani, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara.

    În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei, pasageră în autoturismul condus de apelant, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

    Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

    În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
