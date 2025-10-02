Aparegio Gorj se remarcă la concursurile dedicate profesioniștilor din domeniul apei

Echipa Aparegio Gorj continuă să-și perfecționeze abilitățile profesionale și să obțină recunoaștere la nivel național, participând constant la competiții din domeniul apei. Recent, reprezentanți ai companiei au fost prezenți la Craiova, unde s-a desfășurat cea de-a XV-a ediție a concursului „Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș”.

Echipa Aparegio Gorj, formată din Vlăduț Ciortan, Gabriel Micioi și Laurențiu Calotă, angajați ai Departamentului Depistări Pierderi și Fraude, s-a remarcat la probele concursului, primind Premiul Special „Punct ochit, punct lovit”, fiind astfel printre echipele premiate.

În cadrul ediției din acest an, gazda competiției, Compania de Apă Oltenia S.A., a organizat și un concurs special, intitulat „Gambitul Apei”. În această probă inedită, câte un reprezentant al fiecărei companii a încercat să localizeze cât mai precis trei defecte ascunse pe un teren de concurs reprezentat sub forma unei table de șah 8×8. Aparegio Gorj s-a evidențiat și aici, reprezentantul Gabriel Micioi obținând locul II la „Gambitul Apei”.

Premiile au fost acordate de Asociația Română a Apei, recunoscând astfel performanța și profesionalismul echipei Aparegio Gorj.