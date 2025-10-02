spot_img
    Actualitate

    Aparegio Gorj se remarcă la concursurile dedicate profesioniștilor din domeniul apei

    Echipa Aparegio Gorj continuă să-și perfecționeze abilitățile profesionale și să obțină recunoaștere la nivel național, participând constant la competiții din domeniul apei. Recent, reprezentanți ai companiei au fost prezenți la Craiova, unde s-a desfășurat cea de-a XV-a ediție a concursului „Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș”.

    Echipa Aparegio Gorj, formată din Vlăduț Ciortan, Gabriel Micioi și Laurențiu Calotă, angajați ai Departamentului Depistări Pierderi și Fraude, s-a remarcat la probele concursului, primind Premiul Special „Punct ochit, punct lovit”, fiind astfel printre echipele premiate.

    Aparegio Gorj se remarcă la concursurile dedicate profesioniștilor din domeniul apei

    În cadrul ediției din acest an, gazda competiției, Compania de Apă Oltenia S.A., a organizat și un concurs special, intitulat „Gambitul Apei”. În această probă inedită, câte un reprezentant al fiecărei companii a încercat să localizeze cât mai precis trei defecte ascunse pe un teren de concurs reprezentat sub forma unei table de șah 8×8. Aparegio Gorj s-a evidențiat și aici, reprezentantul Gabriel Micioi obținând locul II la „Gambitul Apei”.

    Premiile au fost acordate de Asociația Română a Apei, recunoscând astfel performanța și profesionalismul echipei Aparegio Gorj.

