Cod Portocaliu de inundații pe mai multe cursuri de apă din Gorj

Hidrologii au instituit Cod Galben și Portocaliu de inundații pe râuri din județul Gorj. Situația cursurilor de apă este supravegheată de către lucrătorii de la Apele Române, care sunt pregătiți să intervină. Codul Portocaliu a fost instituit pe râurile Gilort, Motru, Amaradia, Șușița și Olteț.

„Echipele Apele Române Jiu sunt pe teren, monitorizează și sunt pregătite de intervenție în contextul avertizărilor hidrologice.

În aceste zile, echipele Administrației Bazinale de Apă Jiu ( Apele Române Jiu ) sunt mobilizate și monitorizează permanent cursurile de apă aflate sub Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații.

Având în vedere că în județele Dolj și Olt a fost instituit Cod Roșu de precipitații, personalul Apele Române Jiu este pregătit să intervină în orice moment, dacă situația o impune.

Formațiile de lucru ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj, Mehedinți și SHI Petroșani sunt dotate pentru intervenție rapidă, având la dispoziție: utilaje grele pentru lucrări de apărare și consolidare; autoutilitare, materiale de intervenție.

„Intervenția Apele Române Jiu în situații de inundații înseamnă prevenție și reacție rapidă. Pregătirea echipelor presupune verificarea stocurilor de materiale, testarea capacității de intervenție și menținerea unui contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile responsabile. Facem apel la cetățeni să fie prudenți și să respecte indicațiile autorităților. Siguranța comunităților este prioritatea noastră”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul Apele Române Jiu .

Personalul ABA Jiu ( Apele Române Jiu ) și al Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj și Mehedinți rămâne în dispozitiv permanent până la trecerea situațiilor hidrologice deosebite“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu

Populația este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau traversarea drumurilor inundate; să curețe șanțurile de scurgere.

Codurile Portocaliu și Cod Galben de inundații sunt în vigoare pentru mai multe județe din bazinul hidrografic Jiu. Avertizările vizează viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de pe versanți și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Perioada de valabilitate a Codului Portocaliu este până pe data de 4 octombrie, ora 12.00.