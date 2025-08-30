Apel disperat! Are nevoie de sânge

Apel disperat pentru salvarea unui bărbat din Fărcășești Viața lui Bădescu Grigore, pacient internat în stare critică pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, depinde de fiecare picătură de sânge.

Bărbatul are nevoie urgentă de sânge din grupa B3 negativ, o grupă extrem de rară, iar fiecare donare poate face diferența între viață și moarte.

Cei care doresc să ajute sunt rugați să se prezinte la Centrul de Transfuzii Sanguine Târgu Jiu, menționând la donare numele pacientului: Bădescu Grigore.

