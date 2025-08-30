spot_img
24.3 C
Târgu Jiu
sâmbătă, august 30, 2025
Altele
    AcasăActualitateApel disperat! Are nevoie de sânge
    Actualitate

    Apel disperat! Are nevoie de sânge

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    32

    Apel disperat pentru salvarea unui bărbat din Fărcășești Viața lui Bădescu Grigore, pacient internat în stare critică pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, depinde de fiecare picătură de sânge.
    Bărbatul are nevoie urgentă de sânge din grupa B3 negativ, o grupă extrem de rară, iar fiecare donare poate face diferența între viață și moarte.
    Cei care doresc să ajute sunt rugați să se prezinte la Centrul de Transfuzii Sanguine Târgu Jiu, menționând la donare numele pacientului: Bădescu Grigore.

    Articolul precedent
    Câteva zile până la cea mai spectaculoasă zi din 2025
    Articolul următor
    Ministrul Economiei, un nou conflict cu patronate din Turism
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!