    Actualitate

    Ministrul Economiei, un nou conflict cu patronate din Turism

    Ministrul Economiei, deputatul Radu Miruță, este, din nou, criticat de Patronatele din Turism. „Este pură iresponsabilitate!”, transmit aceștia, după ultimele declarații ale oficiului referitoare la situația românilor care au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania, în urma problemelor financiare majore ale agenției Cocktail Holidays.

    Patronatul ANAT reacționează la declarațiile ministrului Economiei, Radu Miruță, după ce oficialul a declarat că dificultățile financiare ale touroperatorului Cocktail Holidays reprezintă ”o înșelăciune”.
    „Turismul este o industrie în care reputația poate însemna succesul sau ruina. Să spui că dificultatile financiare ale Cocktail Holidays, un turoperator cu 32 de ani de activitate și o reputație solidă, reprezintă o „înșelăciune” este pură iresponsabilitate. Asta face Radu Miruță – exact același care spunea că vrea să anuleze participarea României la Târgurile internaționale de turism – aruncând vorbe fără să înțeleagă fenomenul și provocând daune ireparabile industriei.
    „Actualele mecanisme de protecție sunt insuficiente. Polițele de insolvență intră în funcțiune abia după declararea falimentului și nu rezolvă problema repatrierii, după cum probabil constată chiar domnul Ministru, împreună cu celula de criză, care „mai are de rezolvat 50 de cazuri din 677”. De unde știe oare domnul ministru câte cazuri sunt și ce a făcut concret pentru a-i ajuta pe turiștii afectați? Nu a făcut nimic, își face imagine pe supărarea unor oameni pe care, în final, îi ajută tot turoperatorii și agențiile românești, ca de fiecare dată.De unde a apărut acest domn ministru, care le știe pe toate? De ce nu se preocupă să creeze un Fond de garantare pentru serviciile plătite de turiști, așa cum i-am propus de la ANAT? De ce dăm declarații bombastice pentru presă, în loc să facem treabă? Domnule ministru, reveniți-vă și lucrați pentru turism, nu împotriva lui. În două luni, activitatea dvs. în turism este zero.”, arată cei de la ANAT.

