Apel la protest lansat de liderul Partidei Romilor Gorj

Nelu Pavel, liderul Partidei Romilor Pro-Europa – filiala Gorj, a făcut, astăzi, un apel public către membrii organizației și reprezentanții comunității rome din județ pentru a participa la un protest ce urmează să fie organizat la Târgu Jiu.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, acesta a anunțat că acțiunea are ca scop exprimarea nemulțumirii față de anumite măsuri pregătite de actualul guvern, care, potrivit organizatorilor, ar putea afecta comunitățile de romi din întreaga țară.

„Anunț către toți membrii Partidei Romilor din Gorj, liderii formali și informali ai societății civile rome din Gorj, să ne contactați la biroul organizației dacă doriți să participați la un miting organizat împotriva măsurilor care urmează să fie luate de actualul guvern și care ar putea să afecteze comunitățile de romi. Dorim să protestăm ca să nu fim afectați. În prezent avem 400 de persoane înscrise pe lista pentru protest, vă așteptăm în număr cât mai mare pentru înscriere, să putem lua aprobările pentru miting, conform legii”, a transmis Nelu Pavel.

Potrivit acestuia, până în prezent s-au înscris aproximativ 400 de persoane, însă organizatorii speră ca numărul participanților să crească odată cu lansarea apelului public. Protestul urmează să fie organizat legal, după obținerea avizelor și autorizațiilor necesare din partea autorităților locale.