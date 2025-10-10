Bărbat din Bălănești, dat dispărut de la jumătatea lunii august, de negăsit

Florentin Izvoranu de 53 de ani, din satul Voiteștii din Vale, comuna Bălănești este dat dispărut de familie din data de 17 august. Acesta ar fi plecat de la domiciliu atunci și nu a mai revenit, dispariția apărând pe site-ul Poliției Române.

Bărbatul are o înălțime de 1,65-1,70 m, constituție atletică, aproximativ 60 de kilograme, față rotundă, ochi căprui, păr castaniu grizonant tuns scurt.

La momentul plecării voluntare, bărbatul purta pantaloni tip trening de culoare închisă, cu dungă albă pe ambele părți, un pulover gri, iar în picioare avea pantofi albi tip adidas.