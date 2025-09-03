Apele Române atrag atenția asupra poluării masive cu pulberi a pârâului Porcu din Bumbești-Jiu

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu (Apele Române Jiu) au intervenit pentru a opri activitatea ilegală a opt operatori economici care desfășurau lucrări în carierele situate în zona Pleşa – Bumbeşti Jiu – Curtişoara. În urma verificărilor, aceștia au fost obligați să își mute în afara perimetrelor de exploatare toate instalațiile de sortare și concasare, utilizate în procesul de prelucrare a agregatelor.

Procedeele aplicate de aceste firme generau cantități semnificative de pulberi, care s-au revărsat în pârâul Porcu, provocând o poluare masivă cu pulberi fine. Reprezentanții Apele Române au subliniat că astfel de situații afectează calitatea apei, mediul înconjurător și pot avea consecințe negative asupra ecosistemului acvatic și al comunităților din apropiere.

Autoritățile continuă monitorizarea zonei și avertizează că orice încălcare a legislației privind protecția mediului va fi sancționată conform legii. În paralel, se desfășoară verificări pentru a identifica eventuale alte cariere care ar putea afecta cursurile de apă din județul Gorj.

