miercuri, septembrie 3, 2025
    Campanie de sterilizare gratuită a câinilor la Berlești

    În perioada 8–10 septembrie 2025, comuna Berlești va găzdui o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul asociațiilor din Germania Happy Paws și Veto, precum și al doctorului veterinar Radu Hotoboc.
    Consiliul Județean Gorj sprijină această inițiativă prin asigurarea transportului gratuit al animalelor, de la domiciliu la clinica veterinară și retur.
    Sterilizarea câinilor este prevăzută de lege și reprezintă o obligație pentru toți proprietarii. Măsura are scopul de a preveni înmulțirea necontrolată și de a reduce numărul animalelor abandonate.
    Autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să participe la campanie și să contribuie la crearea unui mediu mai sigur și mai responsabil pentru oameni și animale.
    Pentru programări și informații suplimentare, cetățenii se pot adresa Primăriei Berlești sau Serviciului de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj, la numărul de telefon 0725 984 855.

