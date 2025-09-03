spot_img
    Actualitate

    Vești despre bugetul CE Oltenia

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Luna acesta s-ar putea aproba bugetul CE Oltenia. S-a tergiversate mult situația și din cauza discuțiilor pe care Ministerul Energiei trebuie să le aibă cu Comisia Europeană pe tema termenelor de restructurare. DEputatul Mihai Weber speară ca până la finalul lunii să existe o perspectivă clară pentru compania din Gorj.

    “Suntem la începutul lunii, haideți să discutăm despre acest subiect undeva la jumătatea lui septembrie. Compania are nevoie până la sfârșitul lunii de o direcție. Nu pot fi încheiate contracte de furnizare de energie, fiindcă nu se știe ce se va întâmpla cu această companie. Sunt optimist că se vor găsi soluții astfel încât perspectiva să depășească 2030 pentru această unitate economică. I-am sugerat și domnului ministru al Energiei să vină în Gorj și să prezinte situația când vor exista date clare, în urma discuțiilor purtate cu Comisia Europeană”, susține președintele Mihai Weber.

    Apele Române atrag atenția asupra poluării masive cu pulberi a pârâului Porcu din Bumbești-Jiu
    Sindicalist: Dacă nu se schimbă Planul de restructurare, în 2026 nu mai pot rămâne 8.000 de angajați la CEO
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
