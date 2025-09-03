Vești despre bugetul CE Oltenia

Luna acesta s-ar putea aproba bugetul CE Oltenia. S-a tergiversate mult situația și din cauza discuțiilor pe care Ministerul Energiei trebuie să le aibă cu Comisia Europeană pe tema termenelor de restructurare. DEputatul Mihai Weber speară ca până la finalul lunii să existe o perspectivă clară pentru compania din Gorj.

“Suntem la începutul lunii, haideți să discutăm despre acest subiect undeva la jumătatea lui septembrie. Compania are nevoie până la sfârșitul lunii de o direcție. Nu pot fi încheiate contracte de furnizare de energie, fiindcă nu se știe ce se va întâmpla cu această companie. Sunt optimist că se vor găsi soluții astfel încât perspectiva să depășească 2030 pentru această unitate economică. I-am sugerat și domnului ministru al Energiei să vină în Gorj și să prezinte situația când vor exista date clare, în urma discuțiilor purtate cu Comisia Europeană”, susține președintele Mihai Weber.