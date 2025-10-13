spot_img
    Arestul IPJ Gorj, complet ocupat: persoanele reținute sunt transferate la Dolj

    IPJ Gorj

    Arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj este, de luni bune, complet ocupat. Cele 30 de locuri disponibile au fost ocupate constant, iar capacitatea instituției nu mai permite primirea altor persoane reținute.
    Din acest motiv, persoanele față de care polițiștii dispun măsuri preventive sunt transferate la arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj. Această măsură permite respectarea procedurilor legale și continuarea instrumentării dosarelor de către organele de poliție.
    Reprezentanții IPJ Gorj explică faptul că situația este cauzată de creșterea numărului de persoane pentru care se dispun măsuri preventive, ceea ce pune presiune asupra capacității arestului din județ. Transferurile către Dolj asigură respectarea drepturilor persoanelor reținute și menținerea ordinii în cadrul procedurilor judiciare.
    Autoritățile locale monitorizează în continuare situația și iau măsuri pentru gestionarea eficientă a fluxului de persoane reținute, însă, până la extinderea capacității arestului, transferurile către alte județe rămân necesare.

