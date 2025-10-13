spot_img
    Universitatea „Constantin Brâncuși”, gazda unui eveniment național dedicat transformării digitale

    Mihai Popescu
    universitatea constantin brâncuși

    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va găzdui, în data de 15 octombrie 2025, Ediția I a Conferinței Naționale „Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România și Uniunea Europeană”, un eveniment de amploare care va reuni personalități din mediul academic, economic, instituțional și tehnologic.
    Organizată de Școala Doctorală de Științe Economice și Facultatea de Științe Economice, în parteneriat cu Centrul de Studii Economice și Aplicative, conferința își propune să devină o platformă de convergență a ideilor și soluțiilor privind digitalizarea, o temă esențială pentru dezvoltarea României.
    Deschiderea oficială va fi marcată de decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Ion Popa, de la Academia de Studii Economice București. Tot în sesiunea plenară, profesorii Ovidiu Nicolescu și Ion Popa vor prezenta lucrarea „Starea de sănătate a managementului din România în 2024”, oferind o perspectivă strategică asupra transformărilor generate de noile tehnologii.
    Evenimentul va aduce în fața publicului speakeri cu expertiză recunoscută, între care: Gabriela Folcuț – Director Executiv, Asociația Română a Băncilor; Aurel Hustea – Directoratul Național de Securitate Cibernetică; Mircea Constantin Șcheau – Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud; Mitruț Stănoiu – Web Logistics SRL Târgu-Jiu; și Mihai Șcheau – Serviciul de Telecomunicații Speciale – Gorj.
    De la securitate cibernetică și digitalizarea sistemului bancar, până la inteligența artificială și transformarea administrației publice, evenimentul se dorește a fi o adevărată platformă de idei, soluții și colaborări.
    „Digitalizarea nu este un concept abstract — este despre modul în care trăim, muncim și ne raportăm unii la alții într-o lume guvernată de reguli, valori și tehnologie. Evenimentul este o invitație la colaborare și inovație, un catalizator al întâlnirii dintre viziune, cunoaștere și acțiune.” a declarat Prof. univ. dr. Aniela Bălăcescu, unul dintre coordonatorii conferinței.

