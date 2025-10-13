spot_img
    Cultura

    GLOGOVA ART PROJECT – Salon Boieresc de Artă cu peste 60 de artiști din România și Germania

    Comuna Glogova devine, în toamna acestui an, scena unui eveniment cultural de excepție – Glogova Art Project | Salon Boieresc, un proiect dedicat artelor vizuale contemporane, care reunește peste 60 de artiști din România și Germania. Evenimentul se desfășoară într-un loc simbolic pentru identitatea Olteniei – Cula Glogoveanu, monument istoric ce se transformă, pentru câteva zile, într-un spațiu de dialog între tradiție și actualitate.
    Expoziția propune o reflecție vizuală asupra nobleței spiritului creativ și asupra felului în care arta contemporană își revendică rădăcinile culturale. Pictura, sculptura, instalația și arta obiect se reunesc într-o amplă hartă a expresiei actuale, în care trecutul se rescrie prin limbajul prezentului artistic.
    În deschiderea evenimentului, vor susține alocuțiuni Dalina Bădescu, critic de artă și artist plastic, Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Pavel Șușară, critic și istoric de artă și Florin Preda-Dochinoiu, curatorul expoziției.
    Evenimentul este organizat de Consiliul Local și Primăria Comunei Glogova, Uniunea Artiștilor Plastici din România, UAPR – Filiala Drobeta Turnu Severin, Primăria Municipiului Motru, Casa de Cultură a Municipiului Motru și Muzeul Național „Constantin Brâncuși”.
    Parteneri: Domeniul Catleya Corcova, Coquette by Lao, Leurda, Iris & CV, My Bistro, Craft Studio, Hotel Victoria (Motru).
    ARTIȘTI PARTICIPANȚI
    1. Marian Cătălin BARBU (Caransebeș)
    2. Alexandra BĂDESCU (Craiova)
    3. Dalina BĂDESCU (București)
    4. Marius BĂDIȚOIU (Târgu Jiu)
    5. Emil BĂNUȚI (Craiova)
    6. Anca BOERIU (București)
    7. Georgiana BRANDT (Târgu Jiu)
    8. Costin BRĂTEANU (Timișoara)
    9. Victoria CARIAMAN PASTUCH (Constanța)
    10. Carmen CHIȚAN (Bacău)
    11. Dana CONSTANTIN (Timișoara)
    12. Cristina CIOPLEA (Târgu Jiu)
    13. Dorina CIOPLEA (Târgu Jiu)
    14. Marius Daniel CEPEȘI (Drobeta Turnu Severin)
    15. Valeriu CRUCERU (Motru)
    16. Teodor DĂDĂLĂU (Târgu Jiu)
    17. Costel DOBRIȚESCU (Târgu Jiu)
    18. Gheorghe DICAN (Râmnicu Vâlcea)
    19. Adrian DUDUI (Timișoara)
    20. Sorin DUMITRESCU MIHĂEȘTI (Pitești)
    21. Bogdan EPURE (Târgu Jiu)
    22. Suzana FĂNTÂNARU (Timișoara)
    23. Ioana FLUERAȘU (Craiova)
    24. Vasile FUIOREA (Târgu Jiu)
    25. Mariana FRĂTIȚA (Târgu Jiu)
    26. Geo GODIACI (München, Germania)
    27. Gabriel GIODEA (Craiova)
    28. Ana-Daria IONESCU HAIDĂU (Târgu Jiu)
    29. Ana Domnica HOBLE (Timișoara)
    30. Ofelia HUTUL (Iași)
    31. Remus IRIMESCU (Timișoara)
    32. Armand LANDH (Târgu Jiu)
    33. Michael LASSEL (Fürth, Germania)
    34. Ștefania LAZA (Târgu Jiu)
    35. Horațiu MĂLĂELE (București)
    36. Alexandra MACIAC (Eforie Nord)
    37. Mioara MITU (Tulcea)
    38. Gabriela MIC (Craiova)
    39. Bogdan MOSOTRESCU (Brăila)
    40. Gheorghe MOSORESCU (Brăila)
    41. Oara Larisa MUTU (Drobeta Turnu Severin)
    42. Vasile MURȘAN / VASILE MURIVALE (București)
    43. Viorel MUNTEANU (Târgu Jiu)
    44. Valer NEAG (Târgu Jiu)
    45. Bogdan NULELEANU (Timișoara)
    46. Ileana OANCEA (București)
    47. Cătălin OANCEA (București)
    48. Costel PĂUN (Teleorman)
    49. Aurel PETRESCU (Craiova)
    50. Carmen POENARU (Bacău)
    51. Lucica POPESCU (Cătunele)
    52. Florin-Alexandru PREDA PAF (Timișoara)
    53. Florin PREDA-DOCHINOIU (Motru)
    54. Ciprian ROMANCIUC (Iași)
    55. Laura SEMENOV (Craiova)
    56. Robert ȘERBAN (Timișoara)
    57. Liviu ȘOPTELEA (Botoșani)
    58. Victoria ȚAROI (Brașov)
    59. Mihail TRIFAN (Craiova, Dolj)
    60. Marius TURAICHE (Craiova, Dolj)
    61. Daciana UNGUREANU (Târgu Jiu)
    62. Paul UȚĂ (Târgu Jiu)
    63. Cornel VANĂ (Turda)
    64. Vasile VASIESCU (Bălăneștii Gorjului)
    65. Alin Cosmin VÂLCEANU (Timișoara)
    66. Victor Eugen VEM (Bacău)
    „Salonul Boieresc” se conturează ca o metaforă culturală, în care noblețea nu se mai măsoară în titluri și ranguri, ci în forța vizionară a artistului, devenit personajul central al unei noi boierimi culturale contemporane.

