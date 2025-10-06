Circulația pe un pod din Bumbești Jiu, oprită din cauza degradării. Firmele care exploatează cariera Pleșa, obligate să-l repare

Circulația pe un pod intens tranzitat din orașul Bumbești Jiu a fost oprită de autoritățile locale, după ce construcția a ajuns într-o stare avansată de degradare. Podul ar fi fost deteriorat de utilajele și camioanele de mare tonaj folosite de firmele care exploatează cariera de piatră din zona Pleșa.

Societățile respective au fost obligate să reabiliteze infrastructura, însă lucrările au fost amânate în repetate rânduri. În aceste condiții, Primăria Bumbești Jiu a decis suspendarea traficului pe pod până la finalizarea reparațiilor.

Demersurile pentru reabilitarea construcției au fost susținute și de reprezentanții organizației neguvernamentale Centrul Civic Valea Sadului, care au solicitat intervenția urgentă a autorităților.

Potrivit documentelor oficiale, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor a fost 30 septembrie, iar în adresa emisă de primărie sunt menționate și denumirile firmelor responsabile de reparații.