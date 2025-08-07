Atenție șoferi! Lucrări pe Defileul Jiului
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova avertizează că, în această perioadă se execută lucrări la plasele montate pe versanții din Defileul Jiului:
„Atenție, lucrări în zona drumului pe DN 66Se efectueaza lucrări de mentenanță și descărcare plase de protecție aflate pe versanți.
Aceste lucrări se efectuează periodic și sunt necesare pentru ca aceste plase de protecție să nu se degradeze în timp și pentru a spori siguranța participanților la trafic“.
