Atenție șoferi! Lucrări pe Defileul Jiului

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova avertizează că, în această perioadă se execută lucrări la plasele montate pe versanții din Defileul Jiului:

„Atenție, lucrări în zona drumului pe DN 66 Se efectueaza lucrări de mentenanță și descărcare plase de protecție aflate pe versanți.