Doi șoferi din Motru au fost prinși beți la volan

Polițiști din cadrul Poliție Municipiului Motru au depistat în flagrant un bărbat, de 66 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 671 B, având o concentrație alcoolică de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La aceeași dată, polițiștii au depistat în flagrant un alt bărbat, de 22 de ani, din Motru, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Trandafirilor din localitate, fiind sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii conducători auto au fost transportați la Spitalul Motru pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, s-au întocmit dosare penale, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.