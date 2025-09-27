spot_img
13.4 C
Târgu Jiu
sâmbătă, septembrie 27, 2025
Altele
    AcasăActualitateAu explodat prețurile pentru meditații. Câți profesori din Gorj declară venitul!
    Actualitate

    Au explodat prețurile pentru meditații. Câți profesori din Gorj declară venitul!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    105

    Educația „gratuită” din România, o povară financiară tot mai mare pentru părinți. Cel mai recent raport al organizației Salvați Copiii (2025) evidențiază o creștere alarmantă a cheltuielilor suportate de familii pentru educația copiilor, în special în ceea ce privește meditațiile, programele afterschool și materialele didactice.

    În 2018, părinții cheltuiau, în medie, aproximativ 3.300 lei/an pentru educația suplimentară a unui copil. În 2025, suma a ajuns la aproape 10.000 lei/an, ceea ce înseamnă o triplare a costurilor în doar patru ani.
    O tendință îngrijorătoare remarcată în ultimii ani este apariția meditațiilor încă din clasele primare. Părinții simt nevoia de a suplini prin ore suplimentare de studiu ceea ce percep ca un sistem de învățământ suprasolicitat și uneori ineficient.
    Și la Gorj, potrivit ANAF, există profesori care plătesc dări la stat pentru meditații oferite elevilor. Potrivit ultimei raportări,peste 100 profesori și-au declarat veniturile. Suma raportată a însumat peste 1.300.000 lei. Prețul serviciilor variază în funcție de materia predată, între 80 si 150 de lei pe ședință.

    Articolul precedent
    Curatoare din Berlin, acasă la Brâncuși
    Articolul următor
    Târgu Jiu: Bărbatul agresiv în trafic a fost depistat
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!