Au explodat prețurile pentru meditații. Câți profesori din Gorj declară venitul!

Educația „gratuită” din România, o povară financiară tot mai mare pentru părinți. Cel mai recent raport al organizației Salvați Copiii (2025) evidențiază o creștere alarmantă a cheltuielilor suportate de familii pentru educația copiilor, în special în ceea ce privește meditațiile, programele afterschool și materialele didactice.

În 2018, părinții cheltuiau, în medie, aproximativ 3.300 lei/an pentru educația suplimentară a unui copil. În 2025, suma a ajuns la aproape 10.000 lei/an, ceea ce înseamnă o triplare a costurilor în doar patru ani.

O tendință îngrijorătoare remarcată în ultimii ani este apariția meditațiilor încă din clasele primare. Părinții simt nevoia de a suplini prin ore suplimentare de studiu ceea ce percep ca un sistem de învățământ suprasolicitat și uneori ineficient.

Și la Gorj, potrivit ANAF, există profesori care plătesc dări la stat pentru meditații oferite elevilor. Potrivit ultimei raportări,peste 100 profesori și-au declarat veniturile. Suma raportată a însumat peste 1.300.000 lei. Prețul serviciilor variază în funcție de materia predată, între 80 si 150 de lei pe ședință.