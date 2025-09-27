Curatoare din Berlin, acasă la Brâncuși

Două curatoare ce pregătesc o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, programată la Berlin în 2026, au venit la Gorj, la Hobița, să ia contact cu mediul unde s-a născut marele artist. În ultima perioadă, județul Gorj s-a bucurat de popularitate în privința vizitelor cu caracter cultural internațional.

„Am primit la Târgu Jiu vizita doamnelor Dr. Maike Steinkamp și Nikola Richolt, curatori ai renumitei Neue Nationalgalerie din Berlin.

Vizita lor „Acasă la Brâncuși” nu a fost doar o întâlnire culturală, ci un pas important spre consolidarea unor parteneriate internaționale cu Consiliul Județean Gorj. Cele două curatoare pregătesc, alături de Centrul Pompidou din Paris, o mare expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, ce va avea loc la Berlin în 2026.

Faptul că Gorjul devine un punct de interes pentru marile galerii de artă europene arată că județul nostru câștigă tot mai multă vizibilitate pe scena culturală internațională. Această recunoaștere aduce cu sine o oportunitate extraordinară: atragerea de turiști și promovarea patrimoniului local, care ne pot transforma județul într-o adevărată destinație culturală de top”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu.

