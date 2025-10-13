spot_img
    Au sosit containerele pentru haine vechi! 51 de localități din județ se pregătesc pentru colectarea și reciclarea textilelor

    Au sosit primele containere destinate colectării hainelor vechi, ce urmează să fie amplasate în cele 51 de localități incluse în contractul cu noul operator de salubrizare, Iridex Group Salubrizare.

    Fiecare localitate din mediul rural va primi două containere, iar cele din mediul urban câte trei. Astfel, la nivelul județului, cel puțin în 51 de localități, va fi asigurată colectarea separată a hainelor uzate, o soluție concretă pentru reducerea deșeurilor și sprijinirea reciclării textilelor.

    „Începând cu 1 noiembrie, Iridex Group Salubrizare va demara activitatea de colectare a deșeurilor în cele 51 de localități. Serviciul va funcționa pe patru fracții de colectare, la care se adaugă colectarea hainelor vechi, a resturilor provenite din construcții și a mobilierului uzat.

    Mașinile noului operator sunt dotate cu sisteme de cântărire, pentru o evidență clară a cantităților colectate. De asemenea, vor exista grafice de colectare distincte pentru populație și pentru agenții economici, asigurând un serviciu eficient și transparent pentru toți beneficiarii.

    Această etapă marchează un pas important în modernizarea sistemului de salubrizare la nivel județean și în gestionarea responsabilă a deșeurilor, transmite Luis Popa, responsabil din cadrul Serviciului de Gestionare a Animalelor fară adăpost.

