Doi polițisti, soţ și soţie, au salvat viaţa unui bărbat, în Piaţa Centrală din Târgu Jiu

Reflexul de a interveni prompt și spiritul civic au făcut din doi polițiști adevărați eroi ai comunității. La data de 12 octombrie 2025, polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați printr-un apel 112 despre faptul că în Piața Centrală, un bărbat ar fi căzut din picioare și se află în stare de inconștiență.

Până la sosirea echipajelor de ambulanță și poliție, bărbatul a fost observat de colegii noștri, Ovidiu și Anda, soț și soție, ambii polițiști în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, care se aflau în timpul liber, la o plimbare cu copilul în zonă.

Aceștia nu au stat pe gânduri și au intervenit cu promptitudine. Ovidiu le-a cerut celor din jur să se îndepărteze, procedând la executarea manevrelor de resuscitare, alternând compresiile toracice și ventilațiile, întrucât a constatat că bărbatul în cauză prezenta simptome ale unui stop cardiorespirator, timp în care, Anda, soția sa, a solicitat sprijin medical. După minute bune în care bărbatul a fost resuscitat, acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat în siguranță la spital, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

”Cei doi polițiști au demonstrat încă o dată că misiunea de a proteja viața nu se oprește odată cu programul de serviciu”, a transmis felicitări pentru cei doi, IPJ Gorj.