Au spart ușa altcuiva!

O femeie bolnavă, care a indicat o adresă greșită, le-a trimis pe autoritățile să spargă ușa unui alt localnic. Incidentul a avut loc în Târgu Jiu,unde un alt proprietar s-a ales cu paguba, după ce bunica a încurcat adresele.

„La data de 6 octombrie 2025, în jurul orei 03:18, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a primit o solicitare prin apel 112, de la o femeie, de 84 de ani, din Târgu Jiu, care a solicitat asistență medicală.

Întrucât la adresa indicată de femeie nu a răspuns nimeni, în jurul orei 04:00, personalul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a solicitat sprijin structurilor de poliție și pompieri, cei din urmă procedând la forțarea ușii de acces în imobil, în interior nefiind găsită nicio persoană.

În urma evenimentului, s-a constatat faptul că femeia de 84 de ani ar fi indicat o adresă greșită, aceasta locuind pe o altă stradă, fiind ulterior identificată si asigurându-i-se îngrijiri medicale.

Menționăm faptul că proprietarul imobilului a cărei ușă a fost forțată nu a depus nicio sesizare cu privire la lipsa unor obiecte din locuință”, a transmis IPJ Gorj.