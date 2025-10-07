spot_img
11 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 7, 2025
Altele
    AcasăActualitateCărbunele pentru căldura din Motru mai scump decât cel pentru Craiova
    Actualitate

    Cărbunele pentru căldura din Motru mai scump decât cel pentru Craiova

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    84
    Uataa Motru

    Situația din municipiul Motru scoate în evidență o contradicție evidentă în modul de stabilire a prețului cărbunelui furnizat de Complexul Energetic Oltenia (CEO) către Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din localitate. Deși Motru se află în imediata apropiere a carierelor miniere Lupoaia și Roșiuța, autoritățile locale susțin că prețul plătit pentru lignitul utilizat la producerea agentului termic este mai mare decât cel aplicat altor beneficiari din regiune.
    Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a declarat că diferența de preț este semnificativă, menționând că unitatea din Motru achiziționează cărbunele cu aproximativ 10 lei mai scump pe tonă decât CET Craiova, deși ambele entități primesc lignit din aceleași subunități miniere ale Complexului Energetic Oltenia. În aceste condiții, autoritățile locale consideră că se creează o situație inechitabilă, în care o localitate minieră suportă costuri mai mari pentru o resursă extrasă chiar din proximitatea sa.
    Cărbunele furnizat Uzinei de Agent Termic din Motru este utilizat pentru producerea agentului termic necesar încălzirii locuințelor, instituțiilor publice și spațiilor economice din municipiu. Totuși, în pofida distanței reduse dintre sursa de aprovizionare și beneficiar, costurile de transport și livrare par să nu se reflecte într-un preț mai redus. În comparație, CET Craiova, care se află la o distanță considerabil mai mare de bazinul minier gorjean, beneficiază de un tarif mai avantajos pentru același tip de combustibil.
    Această discrepanță a generat nemulțumiri la nivelul administrației publice locale din Motru, care solicită o analiză obiectivă din partea Complexului Energetic Oltenia și o eventuală revizuire a politicii de prețuri. Conform autorităților, se impune aplicarea unui tratament echitabil pentru toate entitățile beneficiare, în special pentru cele situate în zonele miniere, care, prin poziția lor geografică, ar trebui să aibă un avantaj logistic și economic.
    Primarul Cosmin Morega a subliniat că menținerea acestei diferențe de preț ar putea afecta sustenabilitatea financiară a Uzinei de Agent Termic și, implicit, costurile suportate de populație pentru încălzire. Într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la energie și combustibili, autoritățile din Motru consideră că este necesară o abordare transparentă și uniformă în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru resursele energetice furnizate unităților locale.
    Astfel, administrația municipiului Motru face apel la o reevaluare a criteriilor de calcul utilizate de Complexul Energetic Oltenia, pentru a elimina diferențele nejustificate și pentru a asigura condiții egale între localitățile beneficiare din județul Gorj și din regiune.

    Articolul precedent
    Au spart ușa altcuiva!
    Articolul următor
    Primar: Nu mai este timp pentru evaluarea personalului, dacă Guvernul vrea reducerea posturilor ocupate
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!