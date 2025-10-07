Cărbunele pentru căldura din Motru mai scump decât cel pentru Craiova

Situația din municipiul Motru scoate în evidență o contradicție evidentă în modul de stabilire a prețului cărbunelui furnizat de Complexul Energetic Oltenia (CEO) către Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din localitate. Deși Motru se află în imediata apropiere a carierelor miniere Lupoaia și Roșiuța, autoritățile locale susțin că prețul plătit pentru lignitul utilizat la producerea agentului termic este mai mare decât cel aplicat altor beneficiari din regiune.

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, a declarat că diferența de preț este semnificativă, menționând că unitatea din Motru achiziționează cărbunele cu aproximativ 10 lei mai scump pe tonă decât CET Craiova, deși ambele entități primesc lignit din aceleași subunități miniere ale Complexului Energetic Oltenia. În aceste condiții, autoritățile locale consideră că se creează o situație inechitabilă, în care o localitate minieră suportă costuri mai mari pentru o resursă extrasă chiar din proximitatea sa.

Cărbunele furnizat Uzinei de Agent Termic din Motru este utilizat pentru producerea agentului termic necesar încălzirii locuințelor, instituțiilor publice și spațiilor economice din municipiu. Totuși, în pofida distanței reduse dintre sursa de aprovizionare și beneficiar, costurile de transport și livrare par să nu se reflecte într-un preț mai redus. În comparație, CET Craiova, care se află la o distanță considerabil mai mare de bazinul minier gorjean, beneficiază de un tarif mai avantajos pentru același tip de combustibil.

Această discrepanță a generat nemulțumiri la nivelul administrației publice locale din Motru, care solicită o analiză obiectivă din partea Complexului Energetic Oltenia și o eventuală revizuire a politicii de prețuri. Conform autorităților, se impune aplicarea unui tratament echitabil pentru toate entitățile beneficiare, în special pentru cele situate în zonele miniere, care, prin poziția lor geografică, ar trebui să aibă un avantaj logistic și economic.

Primarul Cosmin Morega a subliniat că menținerea acestei diferențe de preț ar putea afecta sustenabilitatea financiară a Uzinei de Agent Termic și, implicit, costurile suportate de populație pentru încălzire. Într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la energie și combustibili, autoritățile din Motru consideră că este necesară o abordare transparentă și uniformă în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru resursele energetice furnizate unităților locale.

Astfel, administrația municipiului Motru face apel la o reevaluare a criteriilor de calcul utilizate de Complexul Energetic Oltenia, pentru a elimina diferențele nejustificate și pentru a asigura condiții egale între localitățile beneficiare din județul Gorj și din regiune.

