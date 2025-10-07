După vizita de la Bruxelles, ministrul Ivan aștepta sindicatele din CE Oltenia la discuții

spot_img
    Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va participa astăzi la discuții, la Comisia Europeană. Soarta județului Gorj a ajuns să depindă de deciziile luate la Bruxelles. Dacă Complexul Energetic Oltenia se va închide, practic Gorjul va dispărea de pe harta țării. Deputatul PSD Mihai Weber trage speranțe că nu totul este pierdut afirmând că mizează pe un dialog corect cu ministrul Energiei.
    „Vorbim despre o unitate economică, care, pentru județul Gorj, este vitală. Vorbim de mii de locuri de muncă, care sunt în pericol și peste 100 de firme pe orizontală care au zeci și poate sute de locuri de muncă. Eu am avut o discuție și cu domnul ministru. A fost programată o întâlnire cu sindicatele, joi, cu toți liderii de sindicat, pentru că, în zilele următoare, va fi prezent și la Bruxelles, tocmai pentru a discuta despre închidere și posibilitatea de a prelungi activitatea acestei unități economice. Haideți să așteptăm, să vedem, cu siguranță, va fi și un comunicat oficial din partea Ministerului Energiei, în care să ne spună care este calendarul și ce s-a făcut oficial până în prezent. Important este să avem soluții, ca această unitate economică să funcționeze și după 31 decembrie 2025. În momentul de față practic nu poți să faci nici contracte, știind că această activitate trebuie întreruptă, la sfârșitul anului”, a declarat parlamentarul.

