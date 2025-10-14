Bărbat din Târgu Jiu căutat de polițiștii gorjeni de aproape două decenii

Polițiștii gorjeni continuă și astăzi căutările pentru Emil Claudiu Iliescu, un bărbat din Târgu Jiu care a dispărut în urmă cu 19 ani, fără a mai lua legătura cu familia sa. Emil Claudiu Iliescu s-a născut pe 5 octombrie 1984, în municipiul Târgu Jiu, și avea la momentul dispariției 21 de ani.

Potrivit autorităților, bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu în data de 18 aprilie 2006, procurându-și un bilet de călătorie de la Gara Târgu Jiu până la stația CFR Filiași, în județul Dolj. De atunci, familia sa nu a mai avut niciun contact cu el.

Emil Claudiu Iliescu este descris de polițiști ca având o constituție atletică, înălțime de 1,65 metri și greutate aproximativă de 60 kg. Are păr castaniu, tuns scurt, și ochi căprui. La momentul dispariției purta o geacă neagră din piele, pulover albastru, pantaloni tip blue jeans și pantofi sport maro, mărimea 41.

Persoanele care dețin informații despre locul unde s-ar putea afla Emil Claudiu Iliescu sunt rugate să contacteze imediat Poliția Gorj, astfel încât să poată fi reluat contactul cu familia sa și să se stabilească circumstanțele dispariției.

Cazul rămâne unul dintre cele mai vechi înregistrate în județul Gorj, autoritățile continuând cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat cu bărbatul dispărut.

