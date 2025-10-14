Scandal sângeros la Motru. Tânăra reținută pentru act de violență grav!

O tânără din Mehedinți a fost reținută după ce a lovit cu o foarfecă o altă tânără, provocându-i răni în zona omoplatului.

„La data de 13 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj o tânără de 29 de ani, din comuna Broșteni, județul Mehedinți fiind bănuită de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, în urma unei sesizări prin plângere, a reieșit faptul că, o tânără de 24 de ani, din municipiul Motru, în jurul orei 17:30, în timp ce se afla într-o zonă de blocuri, din localitate, pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul de alcool pe care l-a avut cu tânăra de 29 de ani, ar fi fost lovită, cu un corp contondent (foarfecă), în zona spatelui (omoplatului).

Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Totodată, fost îndeplinită procedura legală în astfel de cazuri, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile față de tânăra reținută.

Astăzi, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru cu propuneri corespunzătoare”, a transmis IPJ Gorj.