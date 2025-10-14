spot_img
11.4 C
Târgu Jiu
marți, octombrie 14, 2025
Altele
    AcasăEvenimentScandal sângeros la Motru. Tânăra reținută pentru act de violență grav!
    Eveniment

    Scandal sângeros la Motru. Tânăra reținută pentru act de violență grav!

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    359

    O tânără din Mehedinți a fost reținută după ce a lovit cu o foarfecă o altă tânără, provocându-i răni în zona omoplatului.

    „La data de 13 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj o tânără de 29 de ani, din comuna Broșteni, județul Mehedinți fiind bănuită de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

    Din cercetările efectuate de polițiști, în urma unei sesizări prin plângere, a reieșit faptul că, o tânără de 24 de ani, din municipiul Motru, în jurul orei 17:30, în timp ce se afla într-o zonă de blocuri, din localitate, pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul de alcool pe care l-a avut cu tânăra de 29 de ani, ar fi fost lovită, cu un corp contondent (foarfecă), în zona spatelui (omoplatului).
    Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

    Totodată, fost îndeplinită procedura legală în astfel de cazuri, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile față de tânăra reținută.

    Astăzi, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru cu propuneri corespunzătoare”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Bărbat din Târgu Jiu căutat de polițiștii gorjeni de aproape două decenii
    Articolul următor
    A plecat băut la drum. Cum s-a încheiat totul!
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!