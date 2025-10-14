spot_img
    Actualitate

    Festivalul Toamnei, organizat pe 17 octombrie la Peștișani

    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Comunitatea din Peștișani se pregătește să celebreze bogățiile toamnei și valorile tradiționale prin organizarea evenimentului „Festivalul Toamnei – Tradiții și Bucurii la Peștișani”. Manifestarea va avea loc pe 17 octombrie, începând cu ora 11:00, la Căminul Cultural din satul Brădiceni.
    Evenimentul, organizat cu sprijinul Bunicilor Comunității Peștișani, Primăriei și Consiliului Local Peștișani și Asociației Discover Peștișani, are ca scop promovarea tradițiilor locale, a meșteșugurilor autentice și a valorilor comunitare. Festivalul are și o componentă caritabilă, invitând participanții să se implice activ în susținerea inițiativelor locale.
    Programul festivalului include o serie de activități culturale și recreative:
    Momente artistice de muzică și dansuri populare, oferite de ansambluri locale și invitați speciali;
    Expoziții și degustări de bucate tradiționale și prăjituri, menite să evidențieze diversitatea gastronomică a zonei;
    Prezentarea obiectelor hand-made, realizate cu pasiune și talent de meșteșugari locali.
    Evenimentul se desfășoară cu sprijinul unor parteneri importanți ai comunității: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, GAL Cheile Sohodolului și Școala Populară de Arte Târgu-Jiu.
    Organizatorii invită întreaga comunitate să participe la această sărbătoare a toamnei, pentru a celebra împreună tradițiile, bucuriile și frumusețile locale. Festivalul Toamnei promite să fie un prilej de întâlnire, bucurie și împărtășire a valorilor autentice ale zonei Peștișani, conform Asociației Discover Peștișani.

