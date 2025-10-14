Festivalul Toamnei, organizat pe 17 octombrie la Peștișani

Comunitatea din Peștișani se pregătește să celebreze bogățiile toamnei și valorile tradiționale prin organizarea evenimentului „Festivalul Toamnei – Tradiții și Bucurii la Peștișani”. Manifestarea va avea loc pe 17 octombrie, începând cu ora 11:00, la Căminul Cultural din satul Brădiceni.
Evenimentul, organizat cu sprijinul Bunicilor Comunității Peștișani, Primăriei și Consiliului Local Peștișani și Asociației Discover Peștișani, are ca scop promovarea tradițiilor locale, a meșteșugurilor autentice și a valorilor comunitare. Festivalul are și o componentă caritabilă, invitând participanții să se implice activ în susținerea inițiativelor locale.
Programul festivalului include o serie de activități culturale și recreative:
Momente artistice de muzică și dansuri populare, oferite de ansambluri locale și invitați speciali;
Expoziții și degustări de bucate tradiționale și prăjituri, menite să evidențieze diversitatea gastronomică a zonei;
Prezentarea obiectelor hand-made, realizate cu pasiune și talent de meșteșugari locali.
Evenimentul se desfășoară cu sprijinul unor parteneri importanți ai comunității: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, GAL Cheile Sohodolului și Școala Populară de Arte Târgu-Jiu.
Organizatorii invită întreaga comunitate să participe la această sărbătoare a toamnei, pentru a celebra împreună tradițiile, bucuriile și frumusețile locale. Festivalul Toamnei promite să fie un prilej de întâlnire, bucurie și împărtășire a valorilor autentice ale zonei Peștișani, conform Asociației Discover Peștișani.
