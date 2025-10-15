Breșă gravă de securitate în Penitenciarul Târgu Jiu . Deținuții hackeri au intrat în sistemul informatic și au modificat pedepse și programele pentru vizitele intime

O breșă de securitate fără precedent lovește Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), după ce deținuți cu abilități în IT au compromis sistemele informatice ale instituției. Incidentul, care a avut loc în Penitenciarul Târgu Jiu, a fost dezvăluit de Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare, care cere acum demisia de urgență a directorului general Geo Bogdan Burcu.

Deținuți cu acces total la date sensibile

Potrivit sindicatului, deținuții au reușit să creeze conturi de administrator cu acces deplin în sistemul informatic al ANP. Aceștia ar fi modificat date critice precum pedepse, drepturi, mobilități și chiar programările pentru vizite intime. Accesul a fost posibil din cauza unor conturi inițial atribuite personalului, dar gestionate defectuos, ceea ce le-a permis deținuților să le preia și să le folosească luni întregi fără să fie descoperiți.

Incident ținut secret timp de peste trei săptămâni

Breșa de securitate a fost descoperită întâmplător de o polițistă de penitenciare, care a observat discrepanțe în fișele electronice ale deținuților, inclusiv sume de bani nejustificate sau achiziții neautorizate. Cu toate acestea, conducerea ANP ar fi decis să țină cazul sub tăcere timp de peste trei săptămâni, fără să avertizeze unitățile subordonate sau să inițieze o investigație completă.

Sindicatul acuză o lipsă gravă de transparență și susține că directorul general Geo Bogdan Burcu ar fi încercat să minimizeze incidentul, organizând doar o videoconferință internă în care ar fi pasat responsabilitatea către unitățile din teritoriu.

Date de securitate, acces la filmări și tentativă de clonare a sistemului

Conform acuzațiilor, deținuții ar fi avut acces inclusiv la date de securitate și înregistrări video ale unor intervenții operative, iar scopul lor final era să cloneze întreaga aplicație informatică și să o vândă pe piața neagră. Reprezentanții sindicatului susțin că sistemul informatic ANP a fost complet compromis, iar siguranța penitenciarelor din întreaga țară a fost grav pusă în pericol.

Acuzații grave la adresa conducerii ANP

Într-un comunicat dur publicat pe rețelele sociale, sindicaliștii îl acuză pe comisarul-șef Geo Bogdan Burcu nu doar de pasivitate, ci și de comportament abuziv față de angajatele instituției. Acesta este descris ca fiind „obsedat de putere” și „incapabil să gestioneze o criză de securitate națională”.

„În timp ce comisarul-șef era preocupat de hărțuirea polițistelor, deținuții au luat controlul sistemului și au decis în locul nostru. Au avut timp suficient pentru a studia și exploata sistemul, iar noi am fost ținuți în întuneric”, se arată în mesajul sindicatului.

Se cere intervenția ministrului Justiției și a organelor de anchetă

Sindicatul solicită demisia imediată a directorului ANP și cere ministrului Justiției, Radu Marinescu, să își asume responsabilitatea pentru numirea acestuia. De asemenea, este așteptată intervenția rapidă a instituțiilor abilitate – inclusiv Parchetul Militar și DIICOT – pentru a cerceta posibile infracțiuni de acces neautorizat la sisteme informatice, neglijență în serviciu și compromiterea securității naționale.