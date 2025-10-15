Toamnă cu vești bune pentru animăluțele din Târgu Jiu: campanie gratuită de sterilizare și microcipare

Luna octombrie aduce o inițiativă importantă pentru protecția animalelor din municipiu. Asociația ProAnimals România, în parteneriat cu Cabinetul Veterinar All4Animals, desfășoară o nouă campanie de sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii și pisicile de rasă comună din Târgu Jiu și localitățile învecinate.

Scopul principal al acțiunii este reducerea numărului de animale abandonate și prevenirea înmulțirii necontrolate. Organizatorii subliniază că sterilizarea este cea mai eficientă metodă de a combate fenomenul abandonului, protejând astfel atât animalele, cât și comunitatea.

„Sterilizarea este singura soluție reală pentru a preveni înmulțirea necontrolată, abandonul și suferința puilor care ajung pe străzi sau în adăposturi. Este un gest de responsabilitate pe care fiecare proprietar ar trebui să-l facă pentru binele animalelor sale”, au transmis reprezentanții ProAnimals România.

Campania se desfășoară pe toată durata lunii octombrie, în Târgu Jiu, iar programările se fac exclusiv prin SMS la numărul 0748 128 129. Persoanele interesate trebuie să menționeze în mesaj localitatea, specia și numărul de animale pentru care solicită intervenția.

Acțiunea se adresează doar câinilor și pisicilor de rasă comună, iar serviciile sunt oferite gratuit, în limita locurilor disponibile. Prin astfel de campanii, organizatorii speră să reducă numărul animalelor fără stăpân și să promoveze comportamentul responsabil față de animale.

