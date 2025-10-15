Accident mortal la Vlăduleni. Șoferul de 20 de ani a murit pe loc

Un accident rutier soldat cu victime a avut loc pe raza localității Vlăduleni. Șoferul autoturismului a decedat pe loc.

„În noaptea de 14-15 octombrie a.c., la ora 4:40, polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul că, pe DJ674 Vlăduleni, s-a produs un accident rutier cu victime.

La faţa locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care în urma cercetărilor efectuate, au constatat faptul că, în timp ce un tânăr de 20 de ani, din comuna Plopșoru, conducea un autoturism, pe DJ 674 Vlăduleni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe plafon.

De asemenea, polițiștii au constatat că în autoturism se mai aflau alți doi pasageri, un tânăr de 17 ani și o tânără de 22 de ani, din orașul Rovinari, respectiv comuna Bâlteni.

La sosirea polițiștilor la fața locului, conducătorul auto se afla în stare de inconștiență, lângă autoturism, fapt pentru care i-au fost efectuate manevre de resuscitare, de către echiapele medicale, însă fără rezultat pozitiv, fiind constatat decesul acestuia.

Tânăra de 22 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cel de-al doilea pasager nu a fost identificat la fața locului, polițiștii constatând că ar fi plecat la domiciliul său din orașul Rovinari, fiind contactat ulterior de polițiști.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Gorj.