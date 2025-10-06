spot_img
    Actualitate

    Bursă a locurilor de muncă organizată în premieră la Penitenciarul din Târgu Jiu

    Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj anunță organizarea, în această toamnă, în premieră, a unei Burse a locurilor de muncă dedicată persoanelor private de libertate din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu. Evenimentul are drept scop facilitarea reintegrării sociale și profesionale a deținuților, contribuind la creșterea șanselor acestora de a se angaja și de a-și construi o viață stabilă după executarea pedepsei.
    Inițiativa a fost lansată la solicitarea administrației penitenciarului, care a identificat necesitatea consolidării legăturilor dintre mediul carceral și piața muncii locale. Prin intermediul acestei acțiuni, instituțiile implicate urmăresc reducerea riscului de recidivă și promovarea incluziunii sociale, oferind un sprijin concret persoanelor care doresc să își refacă viața în mod legal și productiv.
    Potrivit conducerii AJOFM Gorj, pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi contactați între 10 și 15 angajatori din județ și din zonele limitrofe, reprezentând domenii economice în care se resimte acut deficitul de forță de muncă — precum agricultura, construcțiile și industria ospitalității (HoReCa). În aceste sectoare, mulți angajatori și-au exprimat deja deschiderea de a colabora cu persoane care au executat pedepse privative de libertate, recunoscând potențialul lor de a contribui activ la activitățile economice, în special dacă beneficiază de sprijin și formare profesională.
    Reprezentanții AJOFM subliniază că evenimentul va include prezentări ale ofertelor de muncă disponibile, discuții directe între angajatori și deținuți care urmează să fie eliberați, precum și informări privind serviciile de consiliere profesională și programele de formare disponibile pentru reinserția socio-profesională.
    Prin acest demers, autoritățile doresc să transmită un mesaj puternic privind importanța parteneriatului dintre instituțiile publice, mediul privat și sistemul penitenciar în procesul de reintegrare a persoanelor vulnerabile. În același timp, inițiativa reprezintă un model de bună practică ce ar putea fi extins și la nivelul altor județe, acolo unde există interes și condiții favorabile pentru implementarea unor proiecte similare.

