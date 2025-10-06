spot_img
    UCB va mai deschide și alte școli doctorale, pe lângă cea de Științe Economice

    universitatea constantin brâncuși

    Conducerea Universității „Constantin Brâncuși”(UCB) din Târgu Jiu a anunțat, în cadrul unei comunicări publice, intenția de a dezvolta și diversifica oferta academică destinată studiilor de doctorat. În prezent, instituția dispune de o singură școală doctorală – Școala Doctorală de Științe Economice –, însă planurile vizează înființarea unor noi structuri similare, care să răspundă mai bine cerințelor mediului academic, ale pieței muncii și ale comunității științifice naționale și internaționale.
    Școala Doctorală de Științe Economice, aflată în funcțiune în cadrul universității, are ca principal obiectiv formarea de cercetători cu un nivel ridicat de competență, capabili să se integreze în dezbaterile științifice actuale și să contribuie la soluționarea provocărilor generate de dinamica economiei globale. Procesul de instruire se bazează pe interdisciplinaritate, pe dezvoltarea abilităților de cercetare avansată și pe orientarea către rezultate aplicabile în practică, ceea ce asigură un impact real asupra mediului socio-economic.
    Într-o declarație recentă, profesorul Ștefan Ghimiși, în calitate de prorector al Universității „Constantin Brâncuși”, a menționat că se analizează posibilitatea extinderii programelor doctorale și către alte domenii de studiu. Printre specializările luate în considerare se numără Energetica, Educația Fizică și Finanțele, fiecare dintre acestea fiind recunoscută ca având un potențial semnificativ de dezvoltare și relevanță atât în plan național, cât și internațional.
    La momentul actual, activitatea Școlii Doctorale de Științe Economice se desfășoară sub coordonarea a trei profesori conducători de doctorat, personalități recunoscute pentru contribuțiile lor în domeniul cercetării economice. Este vorba despre Prof. univ. dr. habil. Aniela Bălăcescu, Prof. univ. dr. habil. Daniela-Emanuela Dănăcică și CS I dr. habil. Aurelian-Petruș Plopeanu. Aceștia asigură îndrumarea doctoranzilor prin expertiza acumulată, prin implicarea în proiecte de cercetare naționale și internaționale și prin deschiderea către colaborări academice diverse.
    Prin extinderea școlilor doctorale, Universitatea „Constantin Brâncuși” își propune să consolideze poziția sa în peisajul universitar românesc, să stimuleze dezvoltarea cercetării științifice și să contribuie activ la formarea unor generații de specialiști cu pregătire complexă și cu o capacitate ridicată de adaptare la cerințele unei societăți în continuă transformare.

