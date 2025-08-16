spot_img
23.3 C
Târgu Jiu
sâmbătă, august 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateCâinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Actualitate

    Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    11

    O firmă din Giurgiu se va ocupa de gestionarea câinilor fără stăpân din Bumbești Jiu. Este vorba despre AXA CAB VET din Giurgiu care va obține pentru acest serviciu suma de 139.200 de lei. Firma trebuie sa se ocupe de 174 de patrupede, conform contractului.

    Serviciile de capturare câini fără stăpân de pe raza UAT- ului Bumbesti Jiu cuprind capturarea, asistența sanitar veterinară la capturare și  transport =500 lei/câine. Se fac și proceduri privind adopția/revendicarea = 500 lei/câine (Întocmirea actelor de adopție, cipare, sterilizare,tratament post operator, vaccinare antirabica si deparazitare). De asemenea,costul transportului aferent câinilor adoptați va fi suportat de societatea din Giurgiu.

    Tot firma în cauză că realiza operațiunea de eutanasiere si neutralizare, în cazul animalelor bolnave, agresive și a celor care sunt în imposibilitate de a fii adoptate, în valoare de 500 lei./câine. Aceste operațiuni nu se pot efectua decât două per animal rezultând prețul final de 1000 lei/ câine.

    Articolul precedent
    Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, filiala Turceni a oferit cadouri copiilor cu posibilități materiale reduse
    Articolul următor
    Recital al Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu, la aniversarea Muzeului Arhitecturii Culturale Gorj de la Curtișoara
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!