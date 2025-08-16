Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu

O firmă din Giurgiu se va ocupa de gestionarea câinilor fără stăpân din Bumbești Jiu. Este vorba despre AXA CAB VET din Giurgiu care va obține pentru acest serviciu suma de 139.200 de lei. Firma trebuie sa se ocupe de 174 de patrupede, conform contractului.

Serviciile de capturare câini fără stăpân de pe raza UAT- ului Bumbesti Jiu cuprind capturarea, asistența sanitar veterinară la capturare și transport =500 lei/câine. Se fac și proceduri privind adopția/revendicarea = 500 lei/câine (Întocmirea actelor de adopție, cipare, sterilizare,tratament post operator, vaccinare antirabica si deparazitare). De asemenea,costul transportului aferent câinilor adoptați va fi suportat de societatea din Giurgiu.

Tot firma în cauză că realiza operațiunea de eutanasiere si neutralizare, în cazul animalelor bolnave, agresive și a celor care sunt în imposibilitate de a fii adoptate, în valoare de 500 lei./câine. Aceste operațiuni nu se pot efectua decât două per animal rezultând prețul final de 1000 lei/ câine.