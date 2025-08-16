Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, filiala Turceni a oferit cadouri copiilor cu posibilități materiale reduse

A.U.F.G Turceni a oferit, ieri, daruri copiilor fără posibilități materiale cu o ocazia zilei de Sf.Maria. Nu este pentru prima dată când asociația se implică în ajutorarea familiilor sărace ori copiilor care au probleme sociale. „Nu putem face lucruri mari, doar lucruri mici cu multă dragoste.”. Chiar și în fața sărăciei, a foametei sau a lipsurilor, compasiunea sinceră contează enorm. O pâine împărțită cu dragoste poate hrăni nu doar trupul, ci și sufletul. Nu subestima gesturile mici, este mesajul Asociației.

