spot_img
23.3 C
Târgu Jiu
sâmbătă, august 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateRecital al Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu, la aniversarea Muzeului Arhitecturii Culturale Gorj...
    Actualitate

    Recital al Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu, la aniversarea Muzeului Arhitecturii Culturale Gorj de la Curtișoara

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    3

    În cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 50 de ani de la înființarea Muzeului Arhitecturii Populare Gorj de la Curtisoara, ieri, un taraf din cadrul Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu al Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, condus de dirijorul Andrei Carcalicea, a susținut un recital de excepție.

    În curtea muzeului soliștii vocali Carmen Felicia Sarcina, Carcalicea Cîrciu Elena Amelia, Nicoleta Lataretu și Mihaela Daju au încântat audiența cu interpretările lor, readucând în prim-plan frumusețea folclorului gorjenesc. Evenimentul a inclus și expoziții de meșteșuguri tradiționale, realizate de meșterii populari Claudia Drăghescu și Valentina Gheorghe, care au prezentat cu măiestrie creațiile lor autentice.

     

     

    Articolul precedent
    Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!