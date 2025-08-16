Recital al Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu, la aniversarea Muzeului Arhitecturii Culturale Gorj de la Curtișoara

În cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 50 de ani de la înființarea Muzeului Arhitecturii Populare Gorj de la Curtisoara, ieri, un taraf din cadrul Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu al Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, condus de dirijorul Andrei Carcalicea, a susținut un recital de excepție.

În curtea muzeului soliștii vocali Carmen Felicia Sarcina, Carcalicea Cîrciu Elena Amelia, Nicoleta Lataretu și Mihaela Daju au încântat audiența cu interpretările lor, readucând în prim-plan frumusețea folclorului gorjenesc. Evenimentul a inclus și expoziții de meșteșuguri tradiționale, realizate de meșterii populari Claudia Drăghescu și Valentina Gheorghe, care au prezentat cu măiestrie creațiile lor autentice.