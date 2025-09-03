Eveniment în premieră la Gorj. Sâmbătă, 6 Răpciune 2025, între orele 18:00-22:00, Casa Memorială „Ion Popescu-Voitești”, din comuna Bălănești, județul Gorj, își va deschide larg ușile pentru a fi gazda primei ediție din cadrul Proiectului Național „Noaptea Muzeelor la Sate” și singurul eveniment de acest gen din județul Gorj.

„Așadar, vă așteptăm intr-un număr cât mai mare să ne vizitați și să vă bucurați alături de noi de prima ediție „Noaptea Muzeelor la Sate – Colecție sătească de artă contemporană”, Bălănești, Gorj, 6 Răpciune 2025″, trabsmit organizatorii.

