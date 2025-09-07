Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor și pisicilor în Gorj

Asociația Pro Animals din Târgu Jiu derulează, în luna septembrie, o nouă serie de campanii de sterilizare și microcipare pentru câini și pisici, în patru orașe și două comune din județ. Acțiunile sunt organizate în colaborare cu un cabinet veterinar și cu sprijinul a trei asociații de protecția animalelor.
Scopul campaniei este reducerea numărului de animale abandonate și promovarea unui comportament responsabil în comunitate. Potrivit organizatorilor, fiecare animal adus la sterilizare contribuie la diminuarea cazurilor de pui nedoriți și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru animalele din gospodării și de pe stradă.
Programul intervențiilor este următorul:
9 septembrie – Mușetești
11 septembrie – Dănești
16 septembrie – Bumbești Jiu
18 septembrie – Motru
23 septembrie – Turceni
În municipiul Târgu Jiu, campaniile sunt disponibile pe tot parcursul lunii septembrie.
Proprietarii interesați se pot programa prin SMS la numărul 0748 128 129, specificând localitatea, specia și numărul de animale.
