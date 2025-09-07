Șofer depistat cu aproape 200 km./oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu

Un șofer a fost depistat de polițiști în timp ce circula cu aproape 200 km./oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu.

„Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj acționează zilnic cu aparatele radar pe DN 66B – Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, în scopul prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special viteza excesivă.

Astfel, la data de 5 septembrie a.c., polițiștii au depistat un conducător auto care circula cu viteza de 192 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Pentru încălcarea regimului legal de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

Reamintim tuturor participanților la trafic că nerespectarea limitelor legale de viteză sporește considerabil riscul producerii de accidente rutiere, cu consecințe grave asupra vieții și integrității celor aflați pe drumurile publice. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile, zilnic, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în județul Gorj“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.