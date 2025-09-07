spot_img
29.9 C
Târgu Jiu
duminică, septembrie 7, 2025
Altele
    AcasăEvenimentȘofer depistat cu aproape 200 km./oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu...
    EvenimentHeadlines

    Șofer depistat cu aproape 200 km./oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    266

    Un șofer a fost depistat de polițiști în timp ce circula cu aproape 200 km./oră pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu.

    „Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj acționează zilnic cu aparatele radar pe DN 66B – Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, în scopul prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special viteza excesivă.

    Astfel, la data de 5 septembrie a.c., polițiștii au depistat un conducător auto care circula cu viteza de 192 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

    Pentru încălcarea regimului legal de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

    Reamintim tuturor participanților la trafic că nerespectarea limitelor legale de viteză sporește considerabil riscul producerii de accidente rutiere, cu consecințe grave asupra vieții și integrității celor aflați pe drumurile publice. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile, zilnic, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în județul Gorj“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

    Articolul precedent
    Cristi Rujan, senator de Gorj: „Reducerea posturilor în administrație nu se poate face oricum. Administrația locală nu funcționează ca o firmă”
    Articolul următor
    Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor și pisicilor în Gorj
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!