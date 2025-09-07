Mii de gorjeni vor primi bani pe cardurile sociale

spot_img
    Câteva mii de gorjeni vor primi din nou bani pe cardurile sociale. Astfel, cardurile sociale pentru pensionari vor fi alimentate din nou în 2025, după o perioadă de suspendare a plăților.
    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că banii vor fi virați în două tranșe egale de câte 125 de lei până la sfârșitul anului.
    Prima tranșă va intra pe card în septembrie, iar cea de-a doua în decembrie 2025. Această măsură face parte din programul „Sprijin pentru România”, derulat de Guvern pentru a ajuta pensionarii și categoriile sociale vulnerabile să facă față costurilor tot mai ridicate.
    Potrivit datelor oficiale, peste 2,4 milioane de români vor beneficia de aceste ajutoare.
    Reluarea alimentării cardurilor sociale vine după o perioadă de întârziere cauzată de lipsa fondurilor. Potrivit ministrului Investițiilor, Dragoș Pîslaru, problemele au apărut din cauza epuizării premature a bugetului european alocat pentru perioada 2021-2027.
    „Am găsit soluții pentru a acoperi tranșele restante și pentru a ne asigura că oamenii primesc sprijinul de care au nevoie”, a declarat ministrul.
    Astfel, Guvernul a reușit să mobilizeze noi resurse financiare, astfel încât pensionarii și persoanele eligibile să își primească sumele restante până la finalul anului.
    Cine beneficiază de cardurile sociale în 2025
    Criteriile de eligibilitate rămân neschimbate față de anul precedent. Conform MIPE, au dreptul la ajutor următoarele categorii de români:
    1. Pensionarii
    Pensionarii din sistemul public, inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate, care au un venit lunar net de maximum 2.210 lei.
    2. Persoanele cu dizabilități
    Copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri de maximum 2.210 lei pe lună.
    3. Familiile cu copii
    Familiile cu minimum doi copii, dacă venitul lunar pe membru de familie nu depășește 675 de lei.
    4. Persoanele vulnerabile
    Persoanele fără adăpost, beneficiarii ajutorului de incluziune, precum și familiile care primesc alocații de susținere sau alte tipuri de ajutoare sociale, conform legislației în vigoare.
    Cum se obține și cum se folosesc cardurile sociale
    Cardurile sociale nu necesită depunerea unei cereri. Persoanele eligibile sunt identificate automat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar cardurile sunt livrate direct prin Poșta Română.
    Dacă o persoană eligibilă nu primește cardul la timp, aceasta poate merge la cel mai apropiat oficiu poștal pentru clarificări și pentru a primi îndrumări suplimentare.
    Beneficiarii primesc un cod PIN care permite efectuarea plăților. În cazul pierderii PIN-ului, acesta poate fi recuperat telefonic sau prin aplicația mobilă a emitentului cardului.
    Cardurile sociale pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de alimente și mese calde de la comercianții parteneri. Printre produsele care pot fi cumpărate se numără:
    ulei, făină, zahăr, cafea
    conserve și produse lactate
    carne, brânzeturi, pâine
    apă, legume și alte alimente de bază.
    Diferențele majore între cardurile sociale din 2024 și cele din 2025
    Unul dintre cele mai importante aspecte este reducerea sumelor alocate și a frecvenței de distribuire.
    Cum funcționa programul în 2024:
    Valoarea alocată: 250 lei la fiecare două luni.
    Total anual: 1.500 lei.
    Cum funcționează în 2025:
    Valoarea alocată: 125 lei la fiecare șase luni.
    Total anual: 250 lei.
    Așadar, sprijinul financiar a scăzut de șase ori față de anul precedent, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul pensionarilor. Autoritățile susțin că modificarea a fost necesară pentru a menține programul sustenabil și pentru a gestiona mai eficient cheltuielile publice.
    Cum se face plata pe cardurile sociale în 2025
    Beneficiarii vor primi banii pe aceleași carduri emise în anii anteriori. În cazul pierderii sau deteriorării cardului, titularii trebuie să contacteze banca emitentă pentru a solicita un card nou.
    Este esențial ca persoanele care primesc ajutorul să păstreze cardurile în condiții bune, întrucât acestea vor fi utilizate și în cadrul următoarelor tranșe.
    Deși valoarea sprijinului a scăzut considerabil, reluarea plăților reprezintă o veste bună pentru pensionarii și persoanele vulnerabile din România. În contextul inflației ridicate și al scumpirii alimentelor de bază, chiar și această sumă poate face diferența.
    MIPE a precizat că programul „Sprijin pentru România” va continua și în 2026, însă condițiile și sumele vor fi stabilite în funcție de bugetul disponibil și de fondurile europene alocate.

