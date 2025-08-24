spot_img
18.1 C
Târgu Jiu
duminică, august 24, 2025
Altele
    AcasăActualitateCampanie de sterilizări gratuite pentru câini și pisici în 5 localități din...
    Actualitate

    Campanie de sterilizări gratuite pentru câini și pisici în 5 localități din Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    14

    Asociația Pro Animals, în parteneriat cu primăriile din Motru, Dănești, Târgu Cărbunești și Bălănești, derulează și în luna august campania de sterilizări gratuite pentru câini și pisici, atât cu stăpân, cât și fără adăpost.
    Programul caravanei este următorul:
    25 august – Motru
    26 august – Dănești
    27 august – Târgu Cărbunești
    28 august – Bălănești
    Pe tot parcursul lunii august, echipa de medici veterinari și voluntari va fi prezentă și în municipiul Târgu Jiu, unde locuitorii pot beneficia de aceste servicii.
    Cei care doresc să își aducă animalele la sterilizare trebuie să trimită un SMS la numărul 0748 128 129, în care să menționeze localitatea, specia și numărul de animale. Procedura este gratuită, însă programările sunt obligatorii pentru o bună organizare.
    Prin această campanie, organizatorii își propun să reducă fenomenul abandonului, să prevină înmulțirea necontrolată a animalelor și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai din județ. Totodată, sterilizarea aduce beneficii medicale animalelor, prevenind diverse afecțiuni și asigurându-le o viață mai sănătoasă.

    Articolul precedent
    Complexul Energetic Oltenia scoate la licitație pentru IMM-uri patru active în valoare de 5 milioane de euro
    Articolul următor
    Green Bike Race 2025: Cursă de biciclete dedicată copiilor și tinerilor între 3 și 18 ani
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!