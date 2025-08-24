Campanie de sterilizări gratuite pentru câini și pisici în 5 localități din Gorj

Asociația Pro Animals, în parteneriat cu primăriile din Motru, Dănești, Târgu Cărbunești și Bălănești, derulează și în luna august campania de sterilizări gratuite pentru câini și pisici, atât cu stăpân, cât și fără adăpost.

Programul caravanei este următorul:

25 august – Motru

26 august – Dănești

27 august – Târgu Cărbunești

28 august – Bălănești

Pe tot parcursul lunii august, echipa de medici veterinari și voluntari va fi prezentă și în municipiul Târgu Jiu, unde locuitorii pot beneficia de aceste servicii.

Cei care doresc să își aducă animalele la sterilizare trebuie să trimită un SMS la numărul 0748 128 129, în care să menționeze localitatea, specia și numărul de animale. Procedura este gratuită, însă programările sunt obligatorii pentru o bună organizare.

Prin această campanie, organizatorii își propun să reducă fenomenul abandonului, să prevină înmulțirea necontrolată a animalelor și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai din județ. Totodată, sterilizarea aduce beneficii medicale animalelor, prevenind diverse afecțiuni și asigurându-le o viață mai sănătoasă.

