Green Bike Race 2025: Cursă de biciclete dedicată copiilor și tinerilor între 3 și 18 ani

Pe 21 septembrie 2025, pasionații de ciclism din Gorj sunt invitați să participe la cea de-a treia ediție a Green Bike Race, competiție destinată copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 18 ani. Evenimentul promite multă energie, distracție și oportunitatea de a testa abilitățile pe două roți.

Participarea este gratuită, iar cei care nu au propria bicicletă pot folosi una dintre bicicletele puse la dispoziție de organizatori. Fiecare participant va primi diplomă și medalie, iar câștigătorii se vor bucura de premii precum cupe, biciclete, trotinete și skateboard-uri.

Minorii trebuie să prezinte și acordul parental semnat în ziua competiției. Regulamentul complet poate fi consultat în link-ul de înscriere.

Evenimentul este organizat de Grupul Informal Tinerii Activ din Gorj, în parteneriat cu Asociația Be Teen, cu susținerea Bankwatch România și Aventura Parc Drăguțești, și este cofinanțat din bugetul județului Gorj pentru anul 2025.

Green Bike Race 2025 se anunță a fi cea mai așteptată competiție a anului pentru tinerii iubitori de aventură.

