Complexul Energetic Oltenia scoate la licitație pentru IMM-uri patru active în valoare de 5 milioane de euro

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a anunțat organizarea unei licitații deschise cu strigare, prin care intenționează să vândă patru active aflate în patrimoniul său. Procedura este reglementată de legislația privind privatizarea societăților comerciale și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

Printre obiectivele scoase la vânzare se află:

„Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, care include un teren de 561 mp, construcții și dotări aferente. Prețul de pornire este de 2.028.076 lei, fără TVA;

„Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, situat pe un teren de 1.733 mp, cu construcții și dotări aferente. Prețul de ofertă este de 14.049.480 lei, fără TVA;

„Cantina de 600 locuri” de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, pe un teren de 515 mp. Activul are un preț de pornire de 2.246.520 lei, fără TVA;

„Bloc P13 (Casa de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, cu teren de 524 mp și construcții aferente, la un preț de 6.453.410 lei, fără TVA.

La licitație pot participa doar întreprinderile mici și mijlocii. Participanții vor achiziționa Dosarul de prezentare (200 lei), vor achita taxa de participare (500 lei, fără TVA) și, dacă este cazul, taxa de acces la datele despre active (200 lei, fără TVA).

De asemenea, se solicită garanții de participare, stabilite diferențiat pentru fiecare activ:

203.000 lei pentru „Cantina Restaurant”;

1.405.000 lei pentru „Hostel Maiami”;

225.000 lei pentru „Cantina de 600 locuri”;

650.000 lei pentru „Bloc P13”.

Plățile se pot efectua prin ordin de plată în conturile Complexului Energetic Oltenia, deschise la Raiffeisen Bank, sau direct la casieria companiei, în cazul participanților din România.

Termenul limită pentru depunerea documentelor de participare este 2 octombrie 2025, ora 14:00, la sediul CEO din Târgu Jiu. Deschiderea plicurilor va avea loc pe 3 octombrie 2025, la ora 09:00, iar lista ofertanților acceptați va fi afișată pe 11 octombrie 2025, ora 13:00. Licitația propriu-zisă se va desfășura în aceeași zi, la ora 14:00.

