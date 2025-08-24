spot_img
18.1 C
Târgu Jiu
duminică, august 24, 2025
Altele
    AcasăActualitateComplexul Energetic Oltenia scoate la licitație pentru IMM-uri patru active în valoare...
    Actualitate

    Complexul Energetic Oltenia scoate la licitație pentru IMM-uri patru active în valoare de 5 milioane de euro

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    30
    tichete cadou ceo
    ceo

    Complexul Energetic Oltenia (CEO) a anunțat organizarea unei licitații deschise cu strigare, prin care intenționează să vândă patru active aflate în patrimoniul său. Procedura este reglementată de legislația privind privatizarea societăților comerciale și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
    Printre obiectivele scoase la vânzare se află:
    „Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, care include un teren de 561 mp, construcții și dotări aferente. Prețul de pornire este de 2.028.076 lei, fără TVA;
    „Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, situat pe un teren de 1.733 mp, cu construcții și dotări aferente. Prețul de ofertă este de 14.049.480 lei, fără TVA;
    „Cantina de 600 locuri” de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, pe un teren de 515 mp. Activul are un preț de pornire de 2.246.520 lei, fără TVA;
    „Bloc P13 (Casa de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, cu teren de 524 mp și construcții aferente, la un preț de 6.453.410 lei, fără TVA.
    La licitație pot participa doar întreprinderile mici și mijlocii. Participanții vor achiziționa Dosarul de prezentare (200 lei), vor achita taxa de participare (500 lei, fără TVA) și, dacă este cazul, taxa de acces la datele despre active (200 lei, fără TVA).
    De asemenea, se solicită garanții de participare, stabilite diferențiat pentru fiecare activ:
    203.000 lei pentru „Cantina Restaurant”;
    1.405.000 lei pentru „Hostel Maiami”;
    225.000 lei pentru „Cantina de 600 locuri”;
    650.000 lei pentru „Bloc P13”.
    Plățile se pot efectua prin ordin de plată în conturile Complexului Energetic Oltenia, deschise la Raiffeisen Bank, sau direct la casieria companiei, în cazul participanților din România.
    Termenul limită pentru depunerea documentelor de participare este 2 octombrie 2025, ora 14:00, la sediul CEO din Târgu Jiu. Deschiderea plicurilor va avea loc pe 3 octombrie 2025, la ora 09:00, iar lista ofertanților acceptați va fi afișată pe 11 octombrie 2025, ora 13:00. Licitația propriu-zisă se va desfășura în aceeași zi, la ora 14:00.

    Articolul precedent
    Campionat de fotbal între locuitorii unui cartier din Târgu Jiu
    Articolul următor
    Campanie de sterilizări gratuite pentru câini și pisici în 5 localități din Gorj
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    error: Content is protected !!