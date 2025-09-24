Campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor cu stăpân la Rovinari, 10-12 octombrie

În perioada 10 – 12 octombrie, la Rovinari se va desfășura o campanie gratuită de sterilizare pentru câinii și pisicile cu stăpân. Acțiunea va avea loc la Adăpostul Public Canin Rovinari, situat pe strada Constructorilor, nr. 35 A.

Campania se adresează locuitorilor orașului și are ca scop reducerea numărului de pui nedoriți, dar și îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor. Prin sterilizare se previn diverse boli, se reduc riscurile de abandon și se sprijină gestionarea responsabilă a populației de câini și pisici.

Pentru a beneficia de această oportunitate, proprietarii de animale trebuie să își facă o programare la numărul de telefon 0763.564.269, persoană de contact fiind Monalisa Mareș. Intervențiile vor fi realizate de către medici veterinari autorizați, iar procedurile sunt gratuite pentru toți cei care se înscriu în campanie.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Orașului Rovinari și al Serviciilor Publice Locale Rovinari SRL, care transmit comunității un apel la responsabilitate. Autoritățile locale subliniază că implicarea cetățenilor în astfel de campanii contribuie nu doar la bunăstarea animalelor, ci și la menținerea unui mediu mai sigur și mai curat în oraș.

Apreciază: Apreciază Încarc...