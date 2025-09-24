O supraviețuitoare a cancerului își spune povestea într-o carte, la Târgu Jiu

Pe 9 octombrie, la Restaurant Rebecca din Târgu Jiu, va avea loc lansarea volumului „Marți, 13”, despre Lavinia, o supraviețuitoare a cancerului la sân. Evenimentul este însoțit de o strângere de fonduri destinată sprijinirii unei tinere aflate într-o situație dificilă.

Cartea redă experiența în lupta cu boala, descriind emoții precum frica, furia sau deznădejdea, dar și curajul și speranța care au însoțit-o pe parcurs. În plus, volumul include un ghid practic despre diagnostic, tratamente, alimentație și stări emoționale, fiind gândit ca o resursă utilă pentru pacienți și apropiații lor.

La eveniment vor participa Marius Pițigoi (sonorizare), Marian Stănoiu (prezentator), DJ Shao (tehnic), Giulia Galbenu (artist) și Christian Folk. Organizatori sunt Mihaela Budei și Bacio Evenimente, cu sprijinul Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia, Restaurantului Rebecca și Mirese de Vis.

„Astăzi pentru ea, mâine pentru noi toți” este mesajul sub care se desfășoară evenimentul.