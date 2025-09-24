spot_img
28.1 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 24, 2025
Altele
    AcasăActualitateOktoberfest, într-o comună din Gorj
    Actualitate

    Oktoberfest, într-o comună din Gorj

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    116

    După ce „Zilele Comunei” au fost anulate din lipsă de fonduri, autoritățile din Bălești au identificat o soluție pentru a organiza evenimente fără a pune presiune pe bugetul local. Astfel, și în această toamnă va avea loc tradiționalul „Festival al verzei”, dar și un eveniment în premieră – „Oktoberfest”, un festival al berii.

    „O să organizăm și în această toamnă Festivalul verzei, pentru că am găsit o firmă specializată în organizarea de evenimente și va desfășura și un festival în premieră la Bălești. Este vorba de Oktoberfest, care se va desfășura în perioada 3-5 octombrie pe stadionul de la Ceauru, iar la piața de la Fântâna lui Coșbuc va fi Festivalul verzei. Este cea mai bună soluție de a organiza aceste evenimente fără a cheltui bani de la bugetul local. La anul voi externaliza și organizarea Zilelor Comunei Bălești, care anul acesta nu s-au ținut pentru că nu puteam, din bun-simț, să cheltuim banii pe așa ceva”, a declarat primarul comunei, Mădălin Ungureanu.

    Programul evenimentelor aduce spectacole pentru toate gusturile. Prima seară de „Oktoberfest” va fi animată de Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, a doua seară va fi dedicată tinerilor, cu muzică de la un DJ și un MC, iar ultima seară îi va aduce pe scenă pe Mihai Priescu, Claudia Pupăză, Mălina și Larisa Sarcină, Orchestra Primusic, alături de invitații speciali Olguța Berbec și Remus Novac.

    La Festivalul Verzei și-au confirmat prezența aproximativ 30 de producători locali, care vor aduce în fața participanților produse tradiționale.

    Articolul precedent
    Veste bună pentru gorjeni. S-a decis!
    Articolul următor
    Campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor cu stăpân la Rovinari, 10-12 octombrie
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!