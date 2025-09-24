Oktoberfest, într-o comună din Gorj

După ce „Zilele Comunei” au fost anulate din lipsă de fonduri, autoritățile din Bălești au identificat o soluție pentru a organiza evenimente fără a pune presiune pe bugetul local. Astfel, și în această toamnă va avea loc tradiționalul „Festival al verzei”, dar și un eveniment în premieră – „Oktoberfest”, un festival al berii.

„O să organizăm și în această toamnă Festivalul verzei, pentru că am găsit o firmă specializată în organizarea de evenimente și va desfășura și un festival în premieră la Bălești. Este vorba de Oktoberfest, care se va desfășura în perioada 3-5 octombrie pe stadionul de la Ceauru, iar la piața de la Fântâna lui Coșbuc va fi Festivalul verzei. Este cea mai bună soluție de a organiza aceste evenimente fără a cheltui bani de la bugetul local. La anul voi externaliza și organizarea Zilelor Comunei Bălești, care anul acesta nu s-au ținut pentru că nu puteam, din bun-simț, să cheltuim banii pe așa ceva”, a declarat primarul comunei, Mădălin Ungureanu.

Programul evenimentelor aduce spectacole pentru toate gusturile. Prima seară de „Oktoberfest” va fi animată de Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, a doua seară va fi dedicată tinerilor, cu muzică de la un DJ și un MC, iar ultima seară îi va aduce pe scenă pe Mihai Priescu, Claudia Pupăză, Mălina și Larisa Sarcină, Orchestra Primusic, alături de invitații speciali Olguța Berbec și Remus Novac.

La Festivalul Verzei și-au confirmat prezența aproximativ 30 de producători locali, care vor aduce în fața participanților produse tradiționale.